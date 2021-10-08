台漢持槍搶劫珠寶店　警方攻堅逮人

台灣宜蘭縣礁溪鄉周三（6日）晚發生珠寶店搶劫案，陳姓歹徒持槍射傷69歲林姓老闆，其後因老闆娘與兒子砸書、椅反擊，陳男終慌張逃逸。陳男利用變裝、變換移動方式躲避查緝，宜蘭警方漏夜追查終在周四（7日）於花蓮縣新城鄉成功逮捕他，經偵訊後依強盜及殺人未遂及違反槍炮罪等移送宜蘭地檢署偵辦。

警方指出，涉案的陳男有多項前科，他周三晚間從花蓮開車到宜蘭，先偷竊1輛電單車，再騎車到珠寶店附近勘查地形，停好車後在巷弄內等待下手時機，之後手持長水管及槍枝徒步走進店內，對看店的林姓老闆開槍，未料射傷對方後遭林妻及林某兒子抵抗，令他未能得手只好逃逸。

陳男行搶失敗後徒步離開，先騎車在礁溪市區亂竄繞圈，再找地方棄置電單車，再開車離回花蓮。陳男除接連換車外，還不斷變裝，犯案前穿白色衣服在附近探勘，犯案後變裝換深色上衣逃離現場。

警方在現場採證及調閱閉路電視畫面，鎖定陳男涉案，動員多名警力，一路追至花蓮新城持地檢署及法院核發之拘票、搜索票，執行攻堅及搜索行動，將他逮捕案。陳男他初步坦承涉案，全案依涉犯殺人未遂、強盜、槍炮彈藥刀械管制條例及竊盜等罪移送宜蘭地檢偵辦。

駐台記者郭良傑報道