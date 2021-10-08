中俄施壓美公開　海外生物軍事化活動

中美兩國就新冠病毒溯源針鋒相對之際，中國外長王毅和俄羅斯外長拉夫羅夫就加強《禁止生物武器公約》周四（7日）發表聯合聲明，提到美國在境外展開生物軍事化活動，對中俄國家安全造成嚴重風險，同時損害相關地區的安全。

中俄在聯合聲明表示，《禁止生物武器公約》是國際和平與安全至關重要的支柱，兩國決心維護該公約的權威性和有效性，其目標是完全消除生物武器。惟聲明指就算存在壓倒性的共識，公約的締約國過去20年始終未能重啟核查議定書多邊談判，原因是美國2001年不顧各方共識並單方面退出，導致談判進程中止；在軍民兩用科技快速發展的背景下，美方此舉令生物武器風險不斷上升。

聲明續指在此背景下，中俄強調美國及其盟友在海外的生物軍事化活動，包括美方在海外設有逾200個生物實驗室，但相關活動缺乏透明度，引起國際社會對其遵守公約的嚴重關切與質疑。鑑於美國及其盟友無提供任何有意義的訊息，減輕國際社會的關切，中俄敦促美國及其盟友以公開、透明、負責任的態度，對其境內外生物軍事化活動作出澄清，並支持重啟公約核查議定書談判。