職員偷開客車撞毀　酒店拒認責促報警處理

內媒周五（8日）報道，一名姜姓男子經常往返甘肅和陝西做生意，他日前駕車到西安入住一間酒店後將車鑰匙交給前台代客泊車。未料翌日發現車頭被職員偷駕後撞毀，維修費約26萬元人民幣（約31萬港元），要求酒店賠償，惟店方建議他報警處理。

姜男周一（4日）晚上，入住西安太華北路的美豪麗致酒店，因停車場較遠而將越野路華交由酒店代泊後上樓休息。他翌日中午12時許獲職員告知車輛發生事故，當時他以為是泊車時蹭花，但下樓查看時發現車頭受損，無法啟動。經閉路電視翻查後發現，禮賓部沒有駕駛執照的職員小王周二（5日）早上6時許，從前台拿走鑰匙偷開車，駕車時撞牆後再次啟動，直到車輛熄火。

周四（7日）下午，越野路華店維修師傅指，該車出現事故至右前水箱破損、防凍液缺失後繼續行駛，發動機自然熄火，無法啟動。經查，車輛的發動機報廢，需要更換發動機總成和一次性附件，加上撞擊的事故損失。小王承認私自將車開出去，願意配合車主處理，店方表示職員上班時偷開客遇事故，會配合顧客走司法途徑。

姜男指，維修費是急需解決的問題，認為把車鑰匙交給酒店後出事，應該找店家負責。有律師事務所的律師李耀華表示，姜男和酒店之間形成服務合約關係，店方應保證顧客的人身和財產安全，職員利用內部管理漏洞私自駕車外出導致車輛損壞，姜男可要求酒店承擔違約責任，店方其後可向員工追償。同時，酒店也有管理不當的過錯，姜男也可要求酒店和員工承擔財產侵權責任。