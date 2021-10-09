民營醫院全流程造假騙取醫保　院長竟是團夥首腦

公安部舉行新聞發布會，公布打擊欺詐騙保專項整治行動的工作舉措及成效。

公安部周五（8日）舉行新聞發布會，公布打擊欺詐騙保專項整治行動的工作舉措及成效。四川省公安廳刑偵局副局長李一南在會上，便介紹了該省一宗民營醫院詐騙醫保基金的典型案例，該個騙保團夥的首腦，竟是涉案民營醫院的院長。

據介紹，四川達州市警方今年初根據紀委監委移交的線索，搗破一個以宣漢縣民泰醫院為幌子的騙保團夥，拘捕包括院長王X才在內的47名疑犯，凍結資金140萬元（人民幣，下同，約171萬港元），繳獲一大批虛假病例，會計帳本等證物，全案涉額高達1,100萬元（約1,346萬港元）。

經查，宣漢縣民泰醫院自2018年5月被納入到醫保定點醫療機構後，王某才便以醫院作為掩護，詐騙醫保基金。為騙取醫保基金，醫院內部全流程造假，市場部硬性指標尋找病人，職工每介紹一名病人可提成300元（約367港元）；醫生負責虛開、多開藥品和診療檢查項目、造假病歷等；檢驗科負責修改病人檢查系數指標；護理部則負責編造護理記錄。

至案發，該院已向醫保局申領醫保基金約1,073萬元（約1,313萬港元），除用於支付醫院日常運行成本外，全部用於股東分紅、市場部提成。