台2士兵遭榴彈炸傷　軍方不排除嬉鬧釀禍

台灣高雄陸軍步兵訓練指揮部周四（7日）進行槍榴彈射擊訓練時，2名受訓士官在沒有攜帶武器及彈藥前往靶區時，突然發生未爆彈爆炸，造成頭、手受傷。經步訓部組成專案小組調查，爆炸起因疑似涉事士官拾獲未爆彈後未遵守安全規定，其中一人拿未爆槍榴彈，開玩笑敲擊對方頭部結果引爆火藥。

據台媒報道，這宗事故發生在射擊前，2名黃姓及葉姓受訓士官前往靶位布靶，但當時2人均未攜帶任何危險物品，幸爆炸後兩人傷勢輕微，隨後送醫治療。軍方初時研判，2位士官其中1人踩到以前遺留下來的槍榴彈未爆彈引爆，但由於2人傷勢1人在右手，1人在頭部，遂研判應該不是踩到未爆彈。

在訪談過程中，2名士官說法保留且神色有異，經長官深談後，才說出是因為檢在現場檢到槍榴彈，檢拾起來後突然發生爆炸。進一步調查後，發現2人疑似互開玩笑嬉鬧才造成未爆彈爆炸。專案小組研判，2名學員有可能因害怕受懲處，不敢吐實，將待他們心情稍平復後再進行訪談。

至於發生爆炸的原因，有可能是因未爆彈的不穩定性，拿在手中搖晃或碰觸到士官身體某部分而炸開，但也不排除訓員拿在手中把玩或嬉鬧意外引爆，真正爆炸原因還待進一步調查釐清。目前步訓部已全面暫停打靶射擊訓練，教準部也已成立專案小組全力查出肇因。