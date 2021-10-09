少女被送到培訓機構學習傳統文化　慘遭校長掌摑40分鐘

內地網絡近日流傳一段「13歲少女遭校長掌摑」的短片，引起輿論關注。內地傳媒記者調查發現，受害少女早前被家長送到培訓機構學習傳統文化，惟少女連番遭掌摑毆打，直至有老師偷拍校長打學生的畫面，並通知家長後，家長才報警。據報道，涉事的「正德傳統文化培訓學校」兩個校區事後已被關停並摘牌，校長伊X貴遭行政拘留15天。

從網傳短片可見，一名少女當時靠牆站立，一名男子站在該少女面前，連番掌摑少女，期間少女未有反抗。受害少女的兄長王先生憶述，由於妹妹平時性格叛逆，在學校也未有好好學習，家人便想找一間教育機構矯正其行為；上月初，家人通過微信公眾號的廣告，得知「正德傳統文化培訓學校」，便前往參觀，惟該校的校區很小，「就一個小院子」，校內也一共只有7、8名學生。

王先生續指，伊X貴當時向家人保證「最多一年，我給你們教出來」，家人便繳交1.92萬元人民幣（約港元）學費，為妹妹報讀半年的課程，希望她學習「仁、義、禮、智、信」等傳統美德。由於培訓課程屬封閉式，學生何時能放假「由學校說了算」，家人上月4日把妹妹送到該校後，便一直未見過她；雖然父母及後曾提出欲探望，但因伊X貴以「不要影響教育」為由拒絕，最終作罷。

及後，妹妹雖然曾借用別人手機致電回家，惟沒說清楚狀況，只表示「在這不太好，管得比較嚴，想回家待兩天再來」，王先生等人以為是孩子任性，便未有理會。未料，母親周日（3日）前往新校區參加家長培訓時，一位老師給其觀看校長掌摑妹妹的短片，家人才驚悉情況。該老師更透露，伊X貴事發時曾恐嚇其他老師，「我打孩子你們誰也別管，你們要是管的話我就打老師」。

王先生及其父親在母親口中得悉情況後，周日下午隨即趕到該校，把妹妹接走，並欲尋找伊X貴理論，找不到後決定報警。警員隨即到學校翻查閉路電視畫面，發現伊X貴先在院子裏掌摑少女長達20分鐘，其後又把少女拉進課室，再掌摑20分鐘。王先生事後才得知，伊X貴掌摑妹妹的原因，僅是妹妹在伊等人開會時玩耍，被伊X貴責罵時反駁了一句。

針對此事，內媒記者曾致電「正德傳統文化培訓學校」查詢，對方聲稱不清楚校長毆打學生一事，強調該校目前正進行衞生檢查。惟派出所回應記者查詢時表明，警方已對伊X貴作出行政拘留的處罰決定；南部山區管委會則指，正德傳統文化培訓學校的兩個校區都已摘牌，相關部門已對其作出關停處理。