戴琪與劉鶴視像對話　華促取消徵稅及制裁

美國貿易代表辦公室（USTR）當地周五（8日）表示，美國貿易代表戴琪當日與中國國務院副總理劉鶴舉行視像會議，檢視中美去年簽訂的首階段貿易協議，中方就取消加徵關稅及制裁問題提出交涉。今次會議是戴琪與劉鶴在美國總統拜登上任以來第二次對話，二人於5月首次通電話。

USTR指戴琪與劉鶴坦率交流，二人同意中美雙邊貿易關係的重要，影響的不只有中國和美國，還有全球經濟。戴琪表達了對中國不公平貿易行為的擔憂，同時期待在不久將來再與劉鶴對話。一名知情USTR高官透露，華府視對話為中美承諾建立「負責任地控制」的貿易關係之機會。

中方聲明則指，雙方進行務實、坦誠、建設性的交流，討論3方面問題，第一是中美經貿關係對兩國和世界都非常重要，應該加強雙邊經貿往來與合作；二是雙方就中美貿易協議的實施情況交換意見；三是雙方表達了各自的核心關切，同意通過協商解決彼此合理關切。中方就取消加徵關稅和制裁進行交涉，就中國經濟發展模式、產業政策等問題闡明立場，雙方同意本着平等和相互尊重的態度繼續溝通，為兩國經貿關係健康發展和世界經濟復甦創造良好條件。