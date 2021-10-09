台擬向美購MH60R反潛直升機增至12架　總經費達340億新台幣

台灣以「神鷹三號計劃」為代號，向美國採購MH60R反潛直升機，採購案預算分散編列在明年度公開預算及機密預算內。台媒周六（9日）報道稱，相關人士指出，該款反潛直升機的數量可能由10架增加至12架。包括地獄火導彈、輕型反潛魚雷等武器系統在內，總經費最高為340億元新台幣（約95億港元）。

報道指，熟悉台美軍購人士認為，最新的說法指相關採購案的金額提升，顯示軍方採購項目有所調整。美國國防部國防合作安全局周五（8日）宣布向澳洲以9.85億美元（約76.8億港元）出售12架MH60R海鷹直升機等軍備的採購案後，台灣採購數量極可能提高為12架。

台媒表示，由1990年交機的第一批S70C（M）反潛直升機機齡已逾30年，台軍方從2014年起爭取採購新型反潛直升機案，以汰換較舊型的反潛直升機。最新採購案已送入台灣的立法院，列入2022年國防部公開預算書，在海軍公開預算部分，已明確列出9項辦理「神鷹三號計劃」所需人事費、業務費、設備及投資費用等項目中。