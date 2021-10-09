台今增4宗確診　5歲女童發燒檢測染疫

台灣周六（9日）新增4宗確診病例，分別是1宗為本土確診和3宗境外輸入，另新增1人染疫後死亡。台北市一名5歲女童確診，衞生部門已追蹤到5名密切接觸者，均安排核酸檢測和血清採檢，結果顯示無感染。台政府自購113萬劑美國藥廠莫德納疫苗，於周六凌晨運抵。

指揮中心表示，上述確診女童於周二（5日）出現發燒、腹瀉等症狀，周四（7日）入院治療時做核酸檢測，於周六證實確診。多名密切接觸者被安排居家隔離和自主健康監測。另有一名70多歲女患者有慢性病史，又曾與其他確診者有接觸史，經核酸檢測後發現確診，入住隔離病房治療。她在上月17日解除隔離後，於近日死亡。

立陶宛政府再次捐贈23.59萬劑AZ疫苗予台灣，於周六下午抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封縅作業。指揮官陳時中表示，該批疫苗的4,600劑的有效期至本月31日，其餘至下月30日，將由指揮中心安排民眾接種。

針對美國的邊境措施，陳時中表示，台灣還是屬於綠色的名單，沒有受到限制，美國開放33國的旅客需要完成接種疫苗，台灣目前沒有被通知在名單內。美國公布的措施中，國際旅客若完整接種美國核准、世衞（WHO）認可的6款疫苗都可入境，但不包含台製高端疫苗。