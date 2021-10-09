涉受賄兼濫用職權　山西前副省長劉新雲遭起訴

最高人民檢察院周六（9日）公布，山西省前副省長、省公安廳前廳長劉新雲涉嫌受賄、濫用職權一案，經國家監察委員會調查終結後，案件交由河北省廊坊市人民檢察院審查起訴，檢方近日已向廊坊市中級人民法院提起公訴。

檢察機關起訴指控，現年59歲的劉新雲在擔任山東省淄博市公安局副局長，菏澤市副市長、市公安局局長，濟南市公安局局長等職務期間，以職務便利為他人牟取利益。同時利用本人職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員為他人牟取不正當利益，非法收受他人財物，且數額巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

檢方又指，劉新雲在擔任山西省副省長、省公安廳廳長期間，違反有關法律法規和制度規定，違背信息化技術發展和項目建設規律，在有關項目中濫用職權，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失，情節嚴重，依法應當以濫用職權罪追究其刑事責任。劉一人犯數罪，依法應當數罪併罰。

此外，最高檢同日公布，青海省人民檢察院前黨組書記、檢察長蒙永山涉嫌受賄一案，近日已由內蒙古赤峰市人民檢察院向市中級人民法院提起公訴。現年56歲的蒙永山利用擔任廣西欽州市人民檢察院黨組書記、檢察長，青海省人民檢察院黨組書記、檢察長等職務上便利，為他人牟利及非法收受財物，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。