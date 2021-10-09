「獅子山」登陸瓊海　全市停課海峽交通停運

颱風「獅子山」周五（8日）深夜登陸海南省瓊海市，為華南地區帶來強風暴雨。受颱風影響，海南環島高鐵及瓊州海峽全線停運停航，瓊海市周六（9日）停課1天，省內多個縣城和鄉鎮出現嚴重水浸，海南島第三大河萬泉河河水暴漲，目前全省已啟動防風防汛三級應急響應及暴雨三級預警。

據當地傳媒報道，「獅子山」周五晚上10時50分左右登陸瓊海市潭門鎮沿海，登陸時強度為熱帶風暴級，風力達8級，降雨雲團聯合冷空氣給廣東、海南及廣西等地帶來強風暴雨。預計「獅子山」將以每小時5至10公里的速度，向偏北轉偏西方向移動移入北部灣，逐漸向越南北部一帶沿海靠近。

狂風暴雨下，瓊海市路邊有大樹被吹至變形、劇烈搖晃，市民狂風暴雨中艱難行走。為做好颱風防禦工作，市教育局決定全市學校停課1天，復課時間等待通知。瓊州海峽自周三（6日）晚8時起已全線停航，過海車輛和遊客避免港口滯留，已到達海口的車輛和遊客則入住酒店等待開航通知。另海南環島高鐵全線停運，根據氣象條件逐步恢復開行。

另外，海口美蘭機場截至周五晚9時30分，共計取消226架次航班。海南14個沿海市縣超過2萬艘應避險漁船全部完成避風。據官方公布的受災情況，至周五下午4時接報的受災人口近6,000人，其中緊急撤離5,400多人。