網民廣州街頭被針扎　憂染愛滋自行服阻斷藥

女網民的手背瘀青（紅圈示），懷疑被人用針扎。

廣東省廣州市有兩名網民近日分別在網上發文稱，日前在天河區逛街時被人用針扎手臂，事後因擔心感染愛滋病遂花費逾2,000元人民幣（約2,400港元）服用阻斷藥。市公安局天河分局一名工作人員周六（9日）表示，警方已在跟進及處理該事件，但由於網絡上有很多謠言，具體情況以警方通報為準，暫不便透露具體內容。

涉事女網民周三（6日）在微博發文稱，前一日與丈夫在廣州時尚天河商業廣場逛街期間，經過一名男子身邊時突然感到手背疼痛，及後在手背發現傷口且變得烏黑，疑似有針眼，遂到醫院檢查。

涉事醫院周五（8日）證實，當日確有一名女子自稱被人用針扎，醫生開愛滋病阻斷藥，需要在72小時內服用。女網民強調，服藥後身體目前沒有甚麼反應，已報警求助。惟警方翻查閉路電視畫面時，未見涉事男子是否用針扎她。

不過，另有一名男網民發文稱，指自己早前亦在天河城逛街時被人用針扎，需入院治療並服用上述藥物，事發日子與上述女網民反映的時間相近。他又指，被針扎這種情況感染的機率幾乎為零，但他不想存在僥倖心理，遂求買個安心。