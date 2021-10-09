警員用微信竊取犯人錢財　官方：依法處理

內地近日有網民在政府部門的官網上留言，反映湖南省永州市江永縣公安局一名禁毒大隊長在辦案過程中，利用手機微信盜取在押疑犯3,200元人民幣（約3,840港元），事件引起社會關注。

據內媒周六（9日）報道，涉事網民在上月30日於紅網「百姓呼聲」留言，爆出江永縣公安局禁毒大隊長楊某濤在2019年4月2日，指使一名協警從疑犯周某某手機微信中盜取錢財。周某某的何姓丈夫在同年11月向縣公安局反映情況，查明楊指使他人盜竊的行為，不過當局在後僅對楊作出「通報批評，扣減二分」的處罰。

網民批評，楊某濤利用職權便利，盜竊他人財物，應追究相關人員的刑事責任，批評當局未有認真看待上述案件。至周五（8日），縣公安局回應，2020年5月縣紀委監委駐縣公安局紀檢監察組已將前述案件網帖調查後辦結，並對民警工作中存在的問題依法依紀依規進行處理，但未有透露詳細的處分情況。

針對此事，縣公安局政工監督室一名工作人員周六（9日）回應內媒查詢，指該局已按相關流程處理，具體情況不便透露。