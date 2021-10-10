芝士奶蓋現死蜘蛛　茶飲店欲協商賠償了事

內地有逾5,000間分店的四川成都茶飲連鎖商「茶百道」，上月底被內媒踢爆使用過期原料等問題後，向大眾公開致歉。惟事件相隔逾一周，寧波市再有網民反映點外賣時，在飲品內竟發現蜘蛛。涉事門市上周六（9日）回應稱，目前正與顧客協商賠償600元人民幣（約720港元）。

該名顧客表示，上周三（6日）在外賣平台下單，從慈溪市一間茶百道門市購買一杯芝士奶蓋，取得飲品後發現其分裝的奶蓋中有隻死蜘蛛，茶百道亦再次因此食安問題衝上微博熱搜。涉事門店回應稱，在飲品製作過程中並未發現蜘蛛，該顧客收到飲品數小時後才向商家反映，加上其提供的照片中涉事飲品已被開封，目前未能判決是哪一個工作步驟出現問題，不過工作人員仍願意向顧客協商及賠償。

茶百道再次出現問題，引起社會關注。浙江省市場監管局上周五（8日）表示，當局對茶百道此前使用過期原料一事高度重視，已及時部署各地市場監管部門在內地長假期間，在全省範圍內組織開展食品安全專項檢查，並在全省710家門店中，發現有36間店舖存在問題。

省市監局由本月2日至6日連續突擊檢查多間門市，累計出動執法人員1,362人次。從檢查情況看，大多門店總體狀況較好，未發現媒體曝光的「過期原材料更換標籤繼續使用、宣傳鮮果製作但部分產品用果漿替代」等問題。不過部分門店存在食品儲存不規範，原料與成品混放，食品處理區垃圾桶未加蓋，開封食品原料未密封儲存等現象。

當局對現場發現的問題責令企業立即整改，並依據法律法規嚴肅查處，涉嫌犯罪一律移送公安部門追究刑事責任。另外，在整治期間市監部門約談「茶百道」門店的負責人和相關管理人員，並要求落實食品安全主體責任，針對問題開展自查自糾。另要求全面應用「浙江外賣在線系統」，將閉路電視畫面在網上訂餐平台實時展示，接受社會監督。