實驗爆炸致殘　研究生獲賠162萬人民幣

上海市東華大學的研究生郭宏振，2016年在松江校區實驗室內根據導師要求進行實驗，惟期間發生爆炸導致其面部灼傷，雙眼視力受損。郭事後要求校方就其醫療費、殘疾賠償金等損失承擔全部賠償責任。內媒記者上周六（9日）從郭宏振及其代理律師獲悉，案件上月底作出終審判決，東華大學應賠付郭宏振162萬餘元人民幣（約194.4萬港元）。

事緣於2016年9月21日，郭宏振根據其導師聶某的要求，指導研一學生陳某和程某進行氧化石墨烯製備實驗，郭示範如何將高錳酸鉀加入盛有750ml濃硫酸的錐形瓶中，在添加了大約三分一時發生爆炸。事發時，三人均未佩戴護目鏡，導師聶某未在場，實驗室內也無其他實驗室安全管理工作人員或指導人員在場。

經司法鑑定，郭宏振右眼盲目5級，左眼重度視力損害，構成4級傷殘；面部增生性皮膚瘢痕形成，構成8級傷殘；右側眼瞼輕度畸形，構成10級傷殘。2019年，郭宏振以健康權糾紛為由將東華大學告上法庭，要求大學就其醫療費、殘疾賠償金等損失承擔全部賠償責任。去年12月28日，上海市長寧區人民法院對此案作出一審判決，東華大學被判賠付原告郭宏振共計162萬餘元。

惟東華大學之後提出上訴請求撤銷一審判決，改判減少東華大學的賠償責任，並表示願意依照公平原則承擔一半的賠償責任。至上月29日的二審中，雙方當事人均未提供新的證據，法院經審理認為東華大學的上訴請求不能成立，一審判決認定事實清楚，適用法律正確，故駁回上訴維持原判。