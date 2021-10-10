12船違規海上沖洗沙泥　多部門被揭監督不力

廣東近日頻頻有船隻在出海水道內非法洗沙洗泥，沖洗建築垃圾等，令高鹽廢水、渣石、泥漿水等直排入海，破壞水域生態和污染環境。相關部門被揭監管不力，導致相關違法行為屢禁不止。事後多部門成立專案組，查獲12艘非法洗沙船隻，當局要求建立完善長效機制，加快理順部門職責，嚴厲打擊非法行為。

生態環境部上周六（9日）公布典型案例，指中央第四生態環境保護督察組上月到廣東巡查，接獲民眾舉報後，發現有關部門對出海水道內非法洗砂洗泥行為打擊不力，河道水生態環境受破壞。督導組發現，有部門不作為、慢作為，不擔當、不碰硬，甚至敷衍應對、弄虛作假等形式主義、官僚主義問題。

督導組表示，近年有船隻在洪奇瀝水道、虎跳門水道、容桂水道等水域聚集，裝滿建築棄土、淤泥或海沙等，趁深夜工作，逃避追查。惟他們沒有任何環保措施，大量泥沙廢水直排河道，在水面形成大面積黃色污染帶，大量沙石倒入同一位置改變河床形態，威脅航道安全。

當局批評有關部門職責分散，雖然多次開展聯合執法，但未能形成有效震懾，導致違規船隻和監管部門「打游擊戰」，上述問題長期存在。督導組將調查核實有關情況，做好督察工作。