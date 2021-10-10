內地昨增24宗新冠確診　多地開打疫苗加強劑

內地周日（10日）公布前一日新增24宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入，無新增疑似或死亡病例。國內多地近日開始為符合條件的重點人群接種新冠疫苗加強劑，包括福建、安徽、湖北、黑龍江、海南、浙江、河南等。

全國各地過去一日新增境外輸入病例分布為雲南10宗，上海6宗，山東2宗，遼寧、浙江、福建、河南、廣西和四川各1宗，其中3宗由無症狀感染轉確診；同日新增14宗無症狀感染病例，除雲南通報1宗本地個案，其餘均為境外輸入。至今內地累計96,398人確診，其中4,636人病亡。

國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班工作組組長、國家衞健委醫藥衞生科技發展研究中心主任鄭忠偉於今年8月表示，身處疫情輸入風險高場所的工作人員、免疫功能相對較低，以及有需要到境外疫情高風險地區的民眾，可在完成免疫程序6個月後接種疫苗加強劑。

原則上，如果使用同一種滅活疫苗完成兩劑接種的民眾，可再接種同款疫苗加強免疫；如使用不同滅活疫苗完成兩劑接種的民眾，則優先使用與第二劑相同的疫苗作為加強免疫。