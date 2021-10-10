颱風來襲漁民下水救船遇險　2人失蹤

受颱風「獅子山」影響，海南省儋州市海頭鎮港口上周六（9日）有漁民疑因漁船綁得不牢固，前往港口搜救被山洪沖走的漁船，卻不幸遇險，其中2人自行游上岸，其餘2人失蹤。據天氣預測，獅子山正向越南移動，對海南的影響逐漸減弱。

據儋州市民梁先生稱，涉事漁船早在兩天前已回港避風，由於大風大雨，船被山洪從港口沖入海。船主獲悉後帶着3名家人親戚搶救漁船，但由於天氣太惡劣，眾人墮海遇險，儋州市政府隨即展開搜救。救援人員於下午5時許，在海頭鎮新港附近找回其中兩名墮海漁民，目前身體狀況良好。其餘失蹤者目前仍在搜索中。

儋州市當日局部地區降雨達300毫米以上，強風雨天氣致該市木棠、峨蔓、王五多地水浸，有市民被困。截至當日下午12時，消防部門安全撤走33人，無人傷亡。

受獅子山影響，海南上周六高鐵及海上交通暫停，瓊海市停課，省內多個縣城和鄉鎮出現嚴重水浸。根據氣象預報，周日（10日）清晨5時獅子山的中心位於北緯20.5度，東經108.7度，即北部灣海面，中心附近最大風力8級（每秒20米），中心最低氣壓為990百帕。獅子山料將以時速約15公里向偏西方向移動，趨向越南北部。