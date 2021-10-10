山西今年查煤礦逾1.4萬次　確保安全增產

內地供電持續緊張，國務院上周五（8日）要求做好今年冬季至明年春季電力和煤炭等供應部署。產煤大省山西應急管理廳微信公眾號上周六（9日）發消息稱，將按照省委、省政府決策部署，把煤炭保供作為最重要、最緊迫的一項民生大事和政治任務，在確保安全的前提下全力增產增供。

今年以來，全省應急系統組織開展不間斷的煤礦安全生產大排查，嚴厲打擊以保供名義超能力超強度組織生產、超層越界開採、違規外包掛靠、違規開採保安煤柱、未經批准擅自組織生產等嚴重違法違規行為。截至上月底，各級煤礦安全監管部門累計檢查煤礦14,032次，共查處逾15萬項一般隱患及119項重大隱患，責令136處煤礦停產停建整頓，責令143處局部停止作業，罰款逾2億元人民幣（約2.4億港元）。該省今年前三季度煤礦安全事故宗數、死亡人數同比分別下降11%和15.38%，煤礦安全生產形勢持續穩定向好。

山西各地近日出現大範圍降雨，據該省應急管理廳上周五消息，受大雨和洪水影響，該省各地共撤離54,947人，停產60座煤礦、372座非煤礦山及14家危化企業，1,035個在建工程停工，關閉166個景區。內媒上周六報道指，截至當日未有上市煤礦企業主動披露是否受暴雨影響；記者致電了解後，多家上市公司均表示業務目前未受影響。