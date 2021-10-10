內地前3季天災 致792人死亡或失蹤

內地應急管理部等多個部門周日（10日）發布今年前3季度自然災害情況，發現極端天氣頻生，其中以洪澇、風雹、乾旱、颱風、地震和地質災害為主，亦出現低溫冷凍和雪災等。統計數據顯示，各種自然災害共造成9,494萬人次受災，792人死亡或失蹤，526.2萬人次撤離；並導致15.7萬間房屋倒塌、175.1萬間損毀；農作物受災面積達1,058萬公頃，直接經濟損失2,864億元（人民幣，下同，約3,500億港元）。

今年上半年，雲南漾濞和青海瑪多分別發生黎克特制6.4級和7.4級地震；江蘇和湖北等地極端強對流天氣；東北地區出現較嚴重汛情。統計顯示，截至上半年全國因災死亡或失蹤有156人，直接經濟損失408.6億元（約500億港元），均為近10年同期最低；惟踏入第3季度，多地出現更嚴重的天災。

內地前3季度共發生39次強降雨過程，降雨量582毫米，較常年同期偏多4%。其中河南7月中下旬遭特大暴雨洪澇災害，影響鄭州、新鄉、鶴壁等16市；湖北隨州、陝西西安8月出現極端強降雨，引發嚴重內澇、山洪和地質災害等。洪澇造成的死亡失蹤人數、倒塌房屋數和直接經濟損失分別佔前3季度損失總數的七成以上。

另在乾旱方面，雲南、江南、華南等地於年初出現較嚴重旱情，目前旱情主要分布於內蒙古、寧夏、甘肅、廣東、福建等地。總結今年前3季度，乾旱造成山西、陝西等23個省市區1,733萬人次受災，農作物受災面積達308萬公頃，直接經濟損失177.3億元（約217億港元）。