傳街頭遭針扎恐染愛滋　網民造謠被拘

廣東省廣州市近日有網民先後在網上聲稱，在天河區一個商場內遭人用針頭扎傷，擔心感染愛滋病，引起當地人心惶惶。天河警方展開調查，周日（10日）通報指，排除有人故意針扎途人傳播愛滋病的情況，其中一名男子因在網上編造及散布「被針扎」的虛構訊息，涉嫌尋釁滋事罪被刑事拘留。

網名「沒錯是我」的25歲女子劉某上周三（6日）在社交平台發文，稱上周二（5日）下午5時許，在天河區一個商場疑遭一名男子用針頭扎到其右手背，因擔心感染愛滋病毒服用了阻斷藥物。中山大學附屬第三醫院方面其後稱，近期的確有女子前來就診，並購買愛滋病阻斷藥，需要在72小時內服用。

天河警方上周三凌晨1時許接獲劉某報警後，立即派員趕到現場調查，並鎖定29歲廣州男子周某，將他帶回公安機關協助調查。警方翻查閉路電視發現，周某曾在事發商場經過劉某身邊，兩人手部輕微觸碰，但未發現周某手上持有任何物品，亦未找到針筒等可疑物品。周某配合醫院接受愛滋病毒檢測，結果顯示無感染。警方上周六（9日）向劉某通報調查情況，她對結果表示認可。

而在上周四（7日），另有一名網名「十一月」的33歲莊姓汕頭男子，在同一個社交平台發文，稱在同一區域也曾被人針扎。警方上周六將他帶回派出所協助調查，期間莊某供認因不久前有不潔性行為，擔心感染愛滋病，急需阻斷藥物，看到劉某的貼文後，訛稱自己也在相同區域被針扎。他發文後聯絡劉某，意圖向她查詢獲取阻斷藥物的途徑，目前已警方被拘留，案件正進一步偵辦中。