開車輾斃前女友刺死同行者　男子被判死刑

貴州省男子李某前年在網上認識一名女子後，雙方逐步發展為情侶並租屋同居，但後來因瑣事爭執而分手。李某認為自己受騙，今年初有預謀地在甕安縣殺害鄭某，駕車輾死對方後，再拔刀刺死同行男子。李某被裁定故意殺人及合同詐騙罪成，黔南州中級人民法院上周六（9日）判處他死刑。

李某與受害女子鄭某前年11月在網上結識後拍拖，但未能開花結果。李某去年11月認為自己被欺騙感情，開始計劃殺害鄭某，至今年1月他得知女方已返回甕安，便到其居住的鄉鎮尋人。同月28日早上11時許，李某發現趙某駕駛電單車載着鄭某及一名孩子，便開車跟隨，加速追撞令電單車跌入路邊排水溝，鄭某彈到李某座駕的擋風玻璃後摔倒在地，被開車輾壓。李某及後下車用準備好的刀具刺死趙某，再駕車離開，鄭某送院途中身亡，孩子則輕傷。李某於同月30日晚上被捕。

法院審理認為，李某不能正確處理感情糾紛，在明知車上有嬰幼兒的情況下，仍採取上述方式蓄意剝奪他人生命，導致兩死一傷，行為構成故意殺人罪。他亦涉以非法佔有為目的，在簽訂及履行合同過程中騙取他人財物，數額巨大，行為構成合同詐騙罪。李某被裁定兩項罪名成立，法院針對他犯故意殺人罪判處死刑，剝奪政治權利終身；犯合同詐騙罪方面則判囚7年，並罰款8萬元人民幣（約9.6萬港元）。數罪並罰，法院決定執行死刑，剝奪其政治權利終身，並罰上述金額，同時責令他賠償被害人親屬經濟損失10萬元人民幣（約12萬港元）。李某當庭表示不上訴。