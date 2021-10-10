珠海紅色暴雨預警　巴士停運學校停課

雖然熱帶風暴「獅子山」正遠離中國，但仍為多地帶來暴雨，廣東省珠海市周日（10日）發出紅色暴雨預警，全線巴士停運，學校停課。另一風暴「圓規」將影響兩岸天氣，福建省廈門市上周六（9日）已發布IV級颱風預警，台灣最快於周日晚發出相關海上警報。

珠海受獅子山影響，周日全市普遍下暴雨，多處路面水浸情況嚴重，所有巴士停運，託兒所、普通中小學校、中等職業學校及高等院校均要停課。珠海市氣象局當日發布消息稱，部分地區早上的累計降雨量已達到100毫米，雨勢仍會持續。珠海市三防指揮部及市應急管理局表示，城區多處道路水浸，呼籲民眾如非必要不要外出，一旦外出必須小心。

另外，圓規中心目前位於台灣鵝鑾鼻東南方1,240公里海面上，將以每小時20公里的速度向北面偏西方向移動，吹向廣東西部及海南島東部沿海。台灣的中央氣象局表示，圓規未來將通過巴士海峽南側，周一至周二（11至12日）距離台灣最近，風暴半徑可能碰到台灣南邊海域，但發布陸上警報機率偏低。受外圍環流影響，台南以北、東半部等地周一將有9至11級強陣風，鄰近海域有較大風浪，北部和東半部或有局部大雨。