遼寧發寒潮藍色預警　呼中區大雪輸電線路故障

甘肅省平涼市下了今年入秋後第一場雪。

黑龍江省北部的大興安嶺地區呼中區上周六（9日）下午突降大雪，至周日（10日）早上才停雪，新林至呼中的輸電線路出現故障。甘肅亦受降雪影響，境內的G75蘭海高速會川、渭源收費站以及G22青蘭高速靜寧收費站周日實施臨時交通管制。

大興安嶺地區呼中區氣象局於上周六，先後發布道路結冰黃色預警信號和暴雪藍色預警信號，截至周日早上當地降水量為18.1毫米，局部地區降雪達到暴雪量級。大雪過後，當地已啟動道路清雪工作。受雨雪天氣和冰雪凍融交替影響，新林至呼中的輸電線路故障，國網大興安嶺供電公司工作人員正全力排查。

遼寧省氣象災害監測預警中心周日早上7時54分發布寒潮藍色預警信號，是今年入秋後該省首次。周日至周一（11日）撫順、本溪、遼陽、鐵嶺地區氣溫將下降攝氏8至10度，周一早上這些地區最低氣溫將達2至4度，其中東北部山區最低或跌至零度。

另外，甘肅省甘南、定西、白銀、平涼以及天水等地，周日先後發布道路結冰黃色預警，預計24小時內這些市州的路段將出現道路結冰，對交通造成影響，提醒民眾注意防範。