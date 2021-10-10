送侮辱錦旗予法院　男子被司法拘留10日

內媒周日（10日）報道，浙江一名方姓男子早前在無准運證明下速遞捲煙，被金華市中級人民法院罰款。他其後因不滿當局在其未在場開箱檢查多次上訴未果，寄送侮辱性錦旗到法院。法院近日裁定他擾亂訴訟秩序罪成，司法拘留10日，為他製作錦旗的廣告公司也被罰款1萬元（人民幣，下同，約1.2萬港元）。

案情指，方男經營捲煙零售等項目的個體工商戶，去年8月購入37條真品國產捲煙，從黑龍江省大慶市速遞至衢州市，期間被金華市煙草專賣局查獲，並被罰款約3,000元（約3,600港元），並責令改正上述違法經營捲菸的行政處罰決定。11月，方男不服當局的該行政處罰決定提出上訴，但法院認為查處過程公開、透明，且有速遞職員在場見證，因此行政處罰決定並無不當而駁回上訴。

一審判決生效後，方男又向金華市中院申請再審，請求撤銷一審法院判決被駁回。方男於上月22日向金華市中院寄送一面帶有「渾渾噩噩亂用法律」等侮辱性語言的錦旗。法院表示，方男製作錦旗侮辱法院職員，擾亂訴訟秩序，涉事廣告公司明知針對國家司法機關仍為其製作亦屬不當行為，遂作出上述判刑。