涉受賄犯罪　棗莊市政協前黨組成員遭雙開

山東省棗莊市政協前黨組成員，棗莊台兒莊古城管理委員會前黨組書記、主任王廣金涉嚴重違紀違法及受賄犯罪。山東省紀委監委周日（10日）消息指，經山東省委批准，省紀委監委對王進行立案審查調查，他被開除黨籍及公職。

調查指，王廣金背棄初心使命，處心積慮對抗組織審查；違規收受禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請；在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物。他亦被指將應當由個人支付的費用，由下屬單位支付；為黑惡勢力充當「保護傘」；利用職務上的便利在工程承攬、項目審批等方面為他人謀取利益，非法收受巨額財物。

經山東省紀委常委會會議研究並報省委批准，決定給予王廣金開除黨籍處分；由山東省監委給予其開除公職處分；同時終止其山東省第11次黨代會代表、棗莊市第11次黨代會代表資格；收繳他違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。

王廣金於1962年8月出生，是棗莊市薛城區人，有省委黨校研究生學歷。他曾任台兒莊區委書記等職務，2018年12月起擔任台兒莊古城管理委員會主任，並於2019年8月起兼任棗莊市政協黨組成員。