全長約113公里　貴陽環線進入試運階段

位於貴州省貴陽市的貴陽環線小碧至白雲北段，首班55851次試驗動車組周日（10日）上午8時40分從貴陽北站駛出，標誌着該線已進入運行試驗階段，同時意味着鐵路全線開通進入倒數階段。

內地官媒報道，貴陽環線全長約113公里，為國鐵雙線電氣化鐵路。其中小碧至白雲北段為新建線路，全長約83公里，開通後與前期通車既有路線連接貫通，形成貴陽環線。該區段於2013年12月開工建設，至2021年4月27日完工，同年7月上旬啟動靜態驗收，8月19日進入聯調聯試階段，至周日進入運行試驗階段。

貴陽環線全線共設16個車站，其中白雲西、金陽、金陽南、金華鎮、花溪西、貴安、蘆官、湖潮東、天河潭、黨武、花溪大學城、花溪南、孟關、雙龍南14個站為新建站，貴陽北、白雲北為既有站。貴陽環線銜接路網中的貴（貴陽）廣（廣州）客專、成（成都）貴（貴陽）客專等7條鐵路幹線。

報道指，貴陽環線具有運輸能力大、方便快捷等特點，開通後，可將地方輕軌、巴士、國鐵幹線、機場等重要交通方式連接起來，並快速融入城市公共交通網系統，使貴陽市形成整體區域交通立體網絡，對促進貴陽市城市組團和城鎮協同發展，對初步實現貴陽市內聯外暢發揮着重要作用。