內地公校棄問題少年　民辦矯治中學費用高昂

內地部分青少年近年出現網絡成癮、厭學，甚至自殺自殘傾向，不受一般公立學校待見。內媒周日（10日）報道，雲南昆明就開辦了一間民營的「醜小鴨中學」，專門收治相關問題青少年，惟每學期費用收近3萬元人民幣（約3.62萬港元）。

醜小鴨中學位於雲南省昆明市宜良縣，自2011年起建校，含初中3個年級。校長詹大年形容，該校專門接收不適應傳統教育的學生，大部分來自其他經濟優厚城市的中產和高收入家庭。學生往往掌握至少一門才藝，卻因為各種情況，被踢出傳統教育體制。

當中，沉迷遊戲的14歲男童浩偉（化名）來自湖南一間名牌私立中學，父母是海外企業的高層人員。浩偉自稱曾拿過乒乓球市級比賽亞軍，理科成績優秀，惟由於父母在其四年級時離婚，導致自己成績一落千丈。浩偉憶述，當時母親歸咎於他貪玩，要求損友遠離。浩偉遂與母親決裂，並診斷出抑鬱症和焦慮症。

然而其母親否認離間浩偉和朋友，反駁是兒子逃避現實，又指兒子的優秀經歷均為杜撰，其現時學習情況難以考上普通高中。浩偉的父親則承認，當年夫妻雙方在家發洩負面情緒，疏於關愛兒子。他認為，這令浩偉希望藉優異成績，得到父母的關注和愛。

醜小鴨中學創校至今10年，合共招收2,000多名具問題的中產少年。雖然大部分學生均得以在畢業後重投一般高中，同時亦有失敗例子。幾年前，一名男童被送入醜小鴨中學，期間請假回家後便一去不返，最終仍因搶劫、綁架、強姦而被判入獄。

報道特別提到，另一邊廂亦有各類矯治機構和民辦中學，面向家境貧苦的問題少年、收費較低廉。不過他們的授課就良莠不齊，更屢屢爆出存在毆打、監禁、虐待學生等情況。有學校就以高強度體能軍訓矯治問題少年，學生犯錯會被以高壓水槍射擊，並被要求圍繞操場跑圈，直至全身吹乾。