男子相約網友迷姦妻子　分別判囚3至4年

內地一名方姓男子為尋找刺激，竟相約網友用藥迷姦自己的妻子。內媒上周六（9日）從上海市浦東新區人民法院公布的案件判決書獲悉，方男與2名網友分別被判刑。

法院審理查明，去年7月中旬，被告方某和張某在某交流淫穢內容的QQ聊天群中認識，兩人預謀由方某以藥物迷暈妻子後，再由張某與其妻發生性關係。至於另一透過聊天群認識方某的龔姓男子，當得悉二人的計劃後，表示願意提供購買麻醉藥的資金以及藥物，以換取方某妻子的性愛影片。

去年7月23日，方某趁妻子唐某不備，將由龔某提供的藥物放入中藥，讓在唐某喝下，再讓唐某吸入麻醉氣體致其昏迷。同晚深夜，張某帶同情趣用品、安全套和潤滑劑等物品駕車至方某住所，隨後兩人先後與昏迷的唐某發生性關係。

法院又查出，在案發前約一個月，方某陪妻子探望妻子閨密劉某時，也曾將具有安眠、麻醉功效的液體藥物放入劉某的啤酒中，欲使其昏睡趁機發生性關係，但因劉某中途甦醒而放棄。

法院認為，方某與張某違背婦女意志，採用欺騙他人吸毒手段，強行與婦女發生性關係，故依強姦罪分別判兩人4年及3年10月有期徒刑。至於另一被告龔某，因幫助他人以欺騙他人吸毒致人昏迷的方法強行與婦女發生性關係，法院亦裁定其行為構成強姦罪，判處3年有期徒刑。