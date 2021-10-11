男子開車撞死兒子　法院判保險公司賠111萬人民幣

上海市一則有關交通事故責任的裁決，近日登上微博熱搜。案中一名吳姓男子駕車不小心輾壓2歲大的兒子，後者經搶救無效身亡。吳男夫婦事後向保險公司索賠遭拒，雙方鬧上法庭。負責審理案件的上海市青浦區人民法院，最終裁定保險公司需賠償吳男夫婦合共111萬元人民幣（約135萬港元）。

上海市青浦區人民法院上月底在微信公布，吳先生去年8月駕車外出辦事時，因沒留意兒子在車輛前玩耍，不慎將其輾壓致死。經司法鑑定，吳子死因符合道路交通事故致顱腦損傷。警方認為吳先生需承擔事故全部責任。涉案車輛登記在吳妻名下並由保險公司承保，吳男夫婦認為保險公司應負起責任，要求賠償138萬多元（約168萬港元）。保險公司卻認為，吳子是受保人吳先生的家庭成員，而吳先生是事故的加害方，事故亦非道路交通事故，因此不屬保險責任範圍。

法院認為，保險公司作為肇事車輛的承保人，應按法律及保險合同約定承擔賠償責任，又指保險公司以吳子為駕駛者家庭成員為由拒絕賠償，並無事實和法律依據。至於案件後果發生的主要過錯在於吳先生操作不當，也與吳先生夫婦疏於監護有一定因果關係，法院因此確定作為車輛承保一方的保險公司，應承擔80%的賠償責任，在商業三者險限額內賠付100萬元（約122萬港元）；另按照機動車交通事故責任強制保險賠償11萬元（約13萬港元）。

法官又指，本案中加害人與受害人為父子關係，但經鑑定駕駛者非故意造成事故，不存在受保人騙保等道德、法律風險，故保險公司應按照保險合同約定承擔相應的賠償責任。