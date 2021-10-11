3歲男童跌坐熱湯桶　下肢三度燙傷

內媒周日（10日）報道，黑龍江一名3歲男童沫沫（化名）近日在幼稚園廚房內不慎跌倒，坐入盛滿熱湯麵的保溫桶內。送院後，醫生診斷其軀幹、臀部和雙下肢二度和三度燙傷，皮膚燙傷面積達22%。家屬事後不滿園方未有主動道歉及商談賠償。園方負責人則指，其已向教育部門匯報意外，並抵押物業用作傷者後續治療費用。

報道指，事發在伊春市「三十九號私人訂製幼兒園」，上月30日早上約7時半，沫沫在廚房跌坐在剛盛滿麵條的不銹鋼桶內。廚房女職員聽到沫沫的哭喊聲後，立即把他救出送院，並通知其父母。經十多天治療，沫沫熬過休剋期，但身體留有大面積疤痕，失去排汗功能及出現皮膚緊皺的情況。

園方負責人指出，沫沫的奶奶是幼稚園廚房的員工，事發當日沫沫隨奶奶一同來到幼稚園，並進入廚房。當地律師事務所律師曹險峰表示，由於沫沫隨奶奶進入廚房，未完全脫離家長看護範圍，園方最多承擔一半責任。

事發後，沫沫父親周博和家人更從幼稚園方面得知，園方並未給孩子交任何保險。此外，園方停業後不久即被揭發，其執業證書有效期至今年4月，代表事發時已過期。目前，該幼稚園不少家長已為孩子辦理退學手續。