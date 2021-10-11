天花滴排泄物污染住客化妝品　酒店拒賠全額

內地一名女子近日入住甘肅省張掖市一間酒店，但她上周六（9日）在洗手間梳洗時，發現天花板「滴水」，認真一看始知是排泄物，更污染了她的化妝品。女子向酒店索償3,000元（人民幣，下同，約3,600港元），但對方並沒答允。

受害人熊女士表示，自己入住的是千璽絲路國際酒店，上周六早上在房內洗臉漱口時，發覺天花板突然滴下屎和尿，她起初還以為只是漏水，數秒後即聞到非常臭的氣味。熊女士表示，滴下的污物令她和同伴的化妝品大概損失4,000多元（約4,800港元），當時與酒店商量，要求賠償3,000元，惟酒店方不願意，只願賠償2,000元。

熊女士一行人因為要趕飛機，沒和酒店協商達成一致。新墩派出所工作人員向內媒表示，民警出動協調，但因酒店經理有事不在，雙方仍未談好賠償金額。派出所工作人員又指，如果雙方協商不了，熊女士可以保留證據，稍後起訴。熊女士則稱，目前已收到1,000元賠償，酒店方稱另外1,000元賠償在取消訂單後支付。

網民對事件議論紛紛，有人質問：「這酒店以後誰還敢去住嗎？」亦有人問：「房費，各種損失不都應該賠麼？」也有網民表示：「該怎麼處理就怎麼處理，消費者要3,000元應該有合理依據。」