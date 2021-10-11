清末將領雕塑　被垃圾桶包圍惹議

內媒周日（10日）報道，安徽合肥蜀山區一個小區內，清末將領劉銘傳的雕塑近日竟被10多個垃圾桶包圍，引發網民關注。該小區物業負責人稱，此舉為小區清潔人員違反規定擅自所為，目前已將垃圾桶從雕塑旁挪走，並要求他們整改，不能再出現這種情況。

網上一段影片顯示，筆架山街匯林閣小區西區一個角落，劉銘傳的雕塑被10多個垃圾桶團團圍住，並指「民族英雄天天在這裏看垃圾桶」。影片發布者劉男表示，劉銘傳是安徽肥西人，該小區有很多劉氏後人居住，也是劉氏後人追憶先輩的場所。但近日雕塑經常被垃圾桶圍住，令劉氏後人感覺不妥，劉男曾多次和物業、社區、街道辦溝通此事，但問題一直沒有得到解決。

小區一位李姓職員表示，劉銘傳雕塑所在地方並非垃圾桶存放處，但因小區垃圾桶存放地被車輛佔據，物業清潔人員圖方便，擅自將垃圾桶放在雕塑旁邊。公開資料顯示，劉銘傳是清末著名將領，1884年他受命趕赴台灣，率部隊擊退意圖入侵的法國軍隊，捍衞國家統一和領土完整。1885年，台灣正式建省，劉銘傳出任首任台灣巡撫。在台期間，他竭盡心血建設和治理寶島，固防務、修鐵路、辦企業、興教育，奠定台灣近代化的基礎。