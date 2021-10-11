國產無人潛水器「海鬥一號」　刷新華最大下潛深度紀錄

中國科學院瀋陽自動化研究所周日（10日）公布，該所研製的「海鬥一號」全海深自主遙控潛水器，在太平洋馬里亞納海溝深淵科學考察中取得世界級成果，首次實現對「挑戰者深淵」西部凹陷區的大範圍全覆蓋聲學巡航探測。

研究員李碩介紹，「海鬥一號」作為一款具有完全自主知識產權、集探測與作業一體化設計和自主遙控多操控模式相結合的萬米深潛裝備，旨在為中國深淵科學研究，提供一種先進的全新高技術手段。自立項研發以來，「海鬥一號」已於2019年8月完成南海4500米階段性海試，並於去年5月實現了馬里亞納海溝的首次成功下潛萬米。

在本次應用中，「海鬥一號」在馬里亞納海溝10,800米深淵海區，成功實現多次萬米下潛及科考應用，再次刷新中國無人潛水器最大下潛深度紀錄，取得全海深無人潛水器連續、穩定、可靠科考應用的重大突破。

專家組認為，「海鬥一號」在目標物探尋、海底地形地貌探測、實時影像直播和目標物在線識別等應用領域，體現出明顯優勢和價值，為萬米深淵科考提供了一種非常有效的技術手段和裝備支撐。