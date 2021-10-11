老婦患乙肝15年來拒覆查　驚變癌症腫瘤破裂險死

上海市一名75歲周姓老婦近日因肝腫瘤破裂出血，被送到上海市第十人民醫院搶救。經手術治療後，醫生分析發病原因，指周婦15年前曾患上乙型肝炎，及後以為自己已痊癒，多年來未有覆查，結果其體內仍然存在的乙肝病毒，最終更發展成為肝癌。

內媒周一（11日）引述上海市第十人民醫院指，周婦因肚子劇烈疼痛，被救護車送到該院的急症室。經詳細檢查後，醫生在其肝臟發現一個直徑約12厘米的巨大腫瘤，佔據了左半肝，並突破肝臟的包膜向腹腔內生長，且已破裂出血，易有生命危險。醫生及後決定進行手術完整切除腫瘤，並清除腹腔內的積血及擴散的癌細胞。

經各項檢查及評估後，醫生準備為周婦展開手術，惟檢驗科發現她的血型為RH陰性，十分稀有，院方立即與上海市血液中心溝通，快速準備手術中的備用血。經歷5小時手術後，醫生為周婦完整切除腫瘤，術後7天，周婦順利出院。

該院肝膽胰外科主任李俊指出，周婦15年前曾患上乙型肝炎，後因沒有症狀出現，便以為自己痊癒，但體內仍有乙肝病毒。他認為，該病例很有教育意義，中國是肝炎大國，曾被乙肝病毒感染的人不在少數，這些人必須定期篩查，才能做到對肝癌「早發現、早治療」。