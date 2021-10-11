警破非法狩獵團夥拘5人　疑犯為吃野味買槍作案

內地傳媒周一（11日）引述浙江省衢州市公安局柯城分局消息指，警方近日破獲一宗涉嫌非法買賣槍枝、非法狩獵案，拘捕5名疑犯，並繳獲1支氣槍、若幹槍枝配件，以及黃麂、斑鳩、綠翅鴨、竹雞等野生動物的屍體。目前，案件正進一步調查當中。

據報道，柯城公安分局森林警察大隊民警今年1月在工作中發現，在柯城區及周邊縣市的野外，有一團夥曾多次使用非法工具進行非法狩獵，遂成立專案組展開調查。經分析研判，專案組鎖定了陳某等疑犯的身份，並於1月25日至3月1日期間，陸續把陳某、魯某、童某、徐某、陽某等5人拘捕。

經審訊，疑犯均如實交代了在去年6月至今年1月間，先後多次在溝溪鄉、華墅鄉、七里鄉和常山縣輝埠鎮等地，使用槍枝獵捕野生動物的犯罪事實。

警方指，該些疑犯更出於好玩及吃野味的目的，曾於2019年12月至去年8月間，多次通過網絡非法購買散裝氣槍配件並組裝，還購買熱成像儀等工具，結伴到野外狩獵，過程中從駕車、望風、打獵，到檢拾獵物、切割處理等，均有明確分工。經鑑定，該氣槍的口徑較大，能對數十米外的野生動物一槍斃命，對人體也具有射擊殺傷力。