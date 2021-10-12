鎮政府強徵祖墳　農民維權三入罪終證清白

河南省鄭州市中牟縣狼城崗鎮政府，2013年徵用農民趙劉枝的祖墳，以建設高壓電塔。趙劉枝期間阻撓施工，因而先後被控敲詐勒索、尋釁滋事罪。她不服判決3次上訴，周一（11日）終收到新鄭市法院的無罪判決書。

趙劉枝憶述，狼城崗鎮政府8年前為建設河南送變電工程，徵用她及村民程相奎兩家共0.27畝公墓地。按照當時政府賠償標準，兩家合共應得10,260元（人民幣，下同，約1.2萬港元）。趙劉枝不滿賠償數額太少，且以高壓電塔輻射可影響健康為由，阻止地盤施工。

經時任村黨支部書記曹西海協調，向兩人分別支付6萬元、5萬元（約7.2萬、6萬港元），趙、程承諾不再阻撓施工。惟到2015年，趙、程因涉嫌敲詐勒索，被中牟縣公安局刑事拘留，及後分別被判有期徒刑3年1個月和3年。

趙、程不服上訴，鄭州市中院2016年認為一審事實不清，發還重審。中牟縣中院2017年再判趙、程敲詐勒索罪成，惟情節輕微免罰。兩人再次上訴，新鄭市法院去年就認為兩人阻撓施工情節嚴重，尋釁滋事罪成，免除刑事處罰。

趙劉枝不服上訴，被鄭州市中院兩次駁回。趙再申訴至河南省高級法院，後者指示鄭州市中院再審。最新判決書認為，趙、程行為非尋釁滋事罪「無事生非」的本質，行為情節危害性不大，裁定兩人不涉犯罪。

不過趙劉枝形容，她被迫服刑1年10個月期間感到十分委屈，「氣出一身病」，更患上腦梗，生活無法自理。趙的家屬則指出，她維權期間多病纏身，目前每月的醫藥費逾3,000元（約3,619港元）。趙劉枝一家下一步擬向國家追責、申請賠償。