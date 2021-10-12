拾荒老婦偷衞生紙後主動交還　女失主索巨額和解費

台灣高雄市鳳山區一名林姓拾荒老婦，早前在路邊偷走一名李姓女子的兩袋衞生紙後，因感良心不安，遂把衞生紙交予警方，仍被依竊盜罪送辦。案件辦理期間，林、李兩人約定以兩袋衞生紙價格的100倍、即7.98萬元（新台幣，下同，約2.25萬港元）和解，惟李女在和解書上填寫不實，事後又借故索償，更恐嚇林婦如不和解會讓她坐牢。林及後報警求助，結果李女遭警方依恐嚇取財函送。

警方表示，今年8月某天的凌晨2時許接獲李女報案，稱其擺放在電單車旁邊的兩袋衞生紙不翼而飛，警員翻查現場附近閉路電視後，鎖定林婦犯案，並前往其住家查訪，但無人應門。翌日上午9時許，林婦自行帶同兩袋衞生紙，到五甲派出所投案，並坦承犯行。由於竊盜屬公訴罪，林婦隨即被依竊盜罪嫌函送法辦。

開庭時，林婦因不懂法律擔心被判刑入獄，便積極向李女尋求和解。雙方先口頭約定，林婦以原價798元（約225港元）買回兩袋衞生紙，另支付7.98萬元賠償才和解，林婦答應要求，翌日便匯款。豈料，林婦在匯款後，才發現李女在和解書上僅列和解金798元，便當場質問李女，惟李女竟要求林支付1,000元（約281港元）掃描費，並叫囂︰「不和解了，我一定要讓你被關。」

至上月，李女再次到林婦住家，表示要和解，但要求林婦支付律師費及相關費用合共10萬元（約2.8萬港元），林婦因害怕竟再度匯款。最終，林的兒子得知此事，氣得報警提告。