公司安排混宿　內地女主播投訴男同事性騷擾

不少人以為網上主播的工作簡單，但背後有着很多不為人知的辛酸。廣西南寧一名網絡主播小韋近日向媒體投訴，其任職的公司要求男女主播混宿。在入職第一天，她便遭男同事性騷擾。

在某短片平台當娛樂直播的小韋，十一長假期間到南寧市一家新媒體公司應徵網絡主播。本月5日上班時，她才發現公司安排的宿舍竟是男女混宿，各人有各自間房。小韋雖不情願，但當晚還是搬了進去，誰知住在隔壁網名叫「九天」的男同事，卻不停騷擾她，不但叫她到其房間替他捶背，又一直透過微信找她聊天，說一些低俗難堪的話題。

不久後，九天竟敲小韋的房間，後者因害怕拒絕，前者竟語帶侮辱指小韋在跟別人裸聊。一晚過後，小韋第二天便跟公司提出辭職，同時要求九天就對其無理騷擾賠禮道歉。

上周四（7日），記者跟隨小韋前往該位於南寧市的新媒體公司，公司負責人幫忙聯絡九天與小韋當面溝通。前者強調自己沒有騷擾小韋，雙方在微信上只是正常聊天，認為是對方誤解。至於當晚敲對方門，是因為他在門外聽到異常聲音，質疑對方在進行不正當的直播。對於九天的質疑，小韋當面否認。九天其後表示，假如事件確實傷害到小韋，他願意道歉。