內地女夢中耳劇痛驚醒　入院檢查發現藏5厘米蜈蚣

江蘇省連雲港市一名家住山邊的李姓女子，日前睡夢中突然感到耳朵痛楚難忍，在家人陪同下前住醫院檢查，醫生竟在其耳內發現一條長達5厘米的血蜈蚣。

事發於本月4日清晨，李女士當時迷迷糊糊地感覺耳內有東西在爬，之後痛醒。李女士叫醒家人幫忙查看，但始終看不到耳內異物，家人於是將她送到連雲港市第一人民醫院急診科就診。當天值班的耳鼻咽喉頭頸外科醫生林秋紅替她檢查時，發現她耳內有一條體型頗大的蜈蚣在亂鑽，致李女士的耳朵流血。

林秋紅隨即往李女士耳道滴入石蠟油，目的是令蜈蚣窒息不再亂竄。其次油性物質可起潤滑作用，減少蜈蚣對外耳道皮膚和鼓膜的損傷，使之更易取出。林秋紅之後小心翼翼地把全身沾血的蜈蚣取出，再替李女士的耳道消毒。至於蜈蚣鑽入李女士耳內的原因，可能是前一晚上天氣熱，李女士家裏沒關窗，讓蜈蚣鑽進房間並誤入李女士耳內。

林秋紅提醒，發現蟲子爬進耳朵千萬不要驚慌，更不要自行挖或用手刺激牠；可以向耳道內倒入食用油、甘油、香油或滴耳液，使蟲缺氧窒息，或使用酒精或對皮膚無毒性的殺蟲劑，將其麻醉或殺死，再立即到醫院接受進一步觀察和治理。