女孩獲收養12年未落戶　警方調查陷困境

家住四川遂寧射洪市天仙鎮的許先生近日向內地傳媒反映，他與妻子多年前從親戚處收養一名女嬰，但由於女嬰身世成謎，至今未能落戶。事件引起輿論關注，市公安局天仙派出所民警周日（10日）回應，由於涉及檢養方面的問題，知情人要麼不配合調查，要麼已去世，令調查工作陷入困境，強調警方仍在調查當中。

許先生憶述，他的妻子是陜西人，2008年住在陝西的大姨因多年未懷孕，岳父便拜託嫁到貴州的小姨幫忙打聽領養孩子一事，恰巧小姨聽說其丈夫的親戚有一剛出生的女嬰，由於該家人重男輕女，想把女嬰送走，於是大姨便收養了女嬰，並起名「婷婷」。然而，大姨到派出所詢問落戶事宜時，有感手續太繁瑣，又反悔不想領養，婷婷便跟着許先生的岳父母生活。

後來，許的岳父因意外去世，岳母又因中風癱瘓在床，許先生便於2019年把岳母和婷婷接到四川照顧，承擔贍養老人和撫養婷婷的責任。然而，婷婷的戶籍問題一直未能解決，她至今已12歲，並就讀初中，但因沒有戶籍，故連學籍也沒有。自從開始照顧婷婷後，許先生跑遍當地派出所、鎮政府、市政府等相關部門，想解決婷婷的戶口問題，皆因沒出生證明而遭拒。

許先生指，他曾多次向大姨和小姨提出，希望她們能幫忙證明一下婷婷的身份，但兩人均對此問題都避口不談，目前甚至不願意與他聯繫；警員連聯繫許的小姨，但對方否認把婷婷從貴州帶到陝西的說法，指婷婷是許的岳父檢來的。由於後者已逝，岳母也臥病在床，婷婷的身世無人能證實，惟許先生強調，岳父母的鄰居均能證明，婷婷就是小姨從貴州帶過去的。

對此，警方指出，根據戶政條例，在2009年以後檢養的孩子不能由警方直接上戶，應在檢拾地報警，憑藉接報警紀錄，再到福利院登記上戶。警方續指，目前僅能證明婷婷曾在陜西上學，但沒人能證明其身份來源、誰檢來的、怎麼檢的、甚麼時候檢的、是否涉嫌兒童買賣等問題，警方已為婷婷提取血液樣本，並送往DNA庫作比對，但至今未曾比對成功。