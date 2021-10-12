醫院前院長遭綁架　牽出涉76人腐敗大案

中紀委轄下報章周一（11日）披露，廣西來賓市人民醫院前院長周方2017年被綁架遭逼供勒索，市紀委監委事後追查發現，劫匪為市內一名公務員，更循案牽出涉及76人的腐敗大案，涉案金額逾5,000萬元（人民幣，下同，約6,000萬港元）。

案情指，來賓市衞計委主任科員韋樹峰，因懷疑時任市人民醫院院長周方涉賄，2017年2月組織另外2人，綁架周方至山洞逼供勒索10萬元（約12萬港元）。周方在山洞承認自己受賄，並寫出一份列明違法情況的字據。案件引起內地關注，韋樹峰翌年3月因犯搶劫罪被判入獄12年。

市監委宣布調查周方受賄一案，更發現周方收受近20名醫療行業商人財物，主要違紀違法行為發生在藥品、醫療耗材、檢驗試劑及醫療器械等採購過程中，涉款逾1,800萬元（約2,171萬港元）。周方於2019年5月被判處有期徒刑13年半。

此外，周方在受審期間更披露，來賓市人民醫院招標採購醫療設備制度形同虛設。醫院下一任院長楊文彬被查時表明，自己清楚周方任院長時受賄，直言「到我時為甚麼不拿？」截至目前，與周方涉賄一案相關的40多人已被查辦。