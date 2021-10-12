內蒙發電企業停機遭約談　遼寧發缺電預警

中國國務院上周下令保障今年冬季至明年春季的電力和媒炭供應。內蒙古自治區能源局於上周五（8日）就部分發電企業煤電機組非計劃停機、出力受阻和檢修超期等問題，集體約談一批企業負責人。遼寧周一（11日）發布缺電橙色預警，是兩周內第5次。

據了解，內蒙古作為內地產煤和發電資源基地，今年以來，受煤電機組非計劃停機、出力受阻和檢修超期等問題的影響，電力供需失衡問題嚴峻，蒙西電網最大電力缺口達到1,143萬千瓦，累計有序用電139次，有序用電規模和頻次創歷年新高，嚴重影響自治區工業經濟的健康穩定發展，也將危及即將到來的冬季民生用能保供。

被約談的各發電企業主要負責人表示，將強化細化管理舉措，依法依規履職盡責，把保障電力熱力供應當做首要任務，不折不扣落實好自治區「電廠存煤7天以上」，「電煤長協合同全覆蓋」，「電力應發盡發、多發滿發」等要求，切實將電力熱力供應保障工作落實，增加電力供應，保障好群眾生活和冬季取暖用能。

另遼寧省工信廳周一（11日）根據電力供需平衡預測，當日該省最大電力缺口為474萬千瓦，為嚴重缺電II級橙色預警，決定於當日不同時段實施限電供應。該省自上月中起一直處於嚴重缺電狀態，導致數十萬家庭無電可用，大批工礦企業停產。