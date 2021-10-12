「圓規」料周三登陸海南　台多地今停工停課

今年第18號颱風「圓規」周一（11日）晚已進入南海東北部海面，並增強為強熱帶風暴，預計周二（12 日）到周四（14日），受圓規外圍環流影響，廣東東部和南部地區將有大到暴雨。因附近海面風力增強，福建周二宣布鼓浪嶼、園博苑等景點關閉。在台灣，5個縣市同日部分或全部地區停工停課。

據大陸中央氣象台表示，周二清晨5時圓規的中心位於海南萬寧偏東方約960公里海面上，即北緯19.0度，東經119.5度，中心附近最大風力10級（每秒25米）。預計圓規將以每小時約25公里速度向偏西方移動，強度仍將加強，可達強熱帶風暴級或颱風級（10至12級，每秒28至33米），料將於周三（13日）下午至晚上在海南文昌及三亞一帶沿海登陸。

隨着圓規逼近，廣東東部、南部地區風雨趨於明顯，預計周一梅州、粵東多雲有雷雨，局部地區暴雨，河源、珠三角市縣多雲間中晴轉有雷陣雨，其餘市縣多雲間中天晴。受颱風及冷空氣影響，福建自周二起廈門BRT巴士快線及19條巴士線路停駛。目前除渡輪碼頭往返鋼琴碼頭市民航線外，其他航線停航。

在台北，氣象局自周一起持續對12個縣市發布豪大雨警戒，其中花蓮雨勢最劇烈，花蓮市、吉安鄉一度發布一級水浸警戒。氣象局提醒，周二上午東半部地區、屏東地區及大台北山區降雨仍明顯。從周一凌晨零時至周二早上8時，全台累計雨量最多是宜蘭翠峰湖，達721毫米，其次為為台中市南湖圈谷702.5毫米，屏東西大武山、花蓮和平林道等雨量均超過500毫米。除花蓮周一已宣布周二停工停課，據行政院人事行政處消息，桃園市復興區、台東縣2間小學、金門及連江縣也停工停課。