史上最強秋汛釀15人死亡 經濟損失達50億人民幣

山西近日遭遇暴雨和洪水侵襲，造成嚴重人命傷亡和財產損失。山西省人民政府周二（12日）召開防汛救災新聞發布會，表示這次強降雨共造成15人死亡，3人失蹤，直接經濟損失超過50億元人民幣（約61億港元）。有專家呼籲，隨突發和極端的天氣頻發，政府和市民要為適應未來可能出現的各種極端災害做好準備。

會上指出，該省自本月2日至7日出現有氣象記錄以來最強秋汛，省內37條河流發生洪水，多地遭遇時間久、範圍廣、強度大的降雨天氣，期間該省平均降雨量119毫米，降雨量最大為山西臨汾大寧縣達285.2毫米。受持續強降雨影響，省內37條河流發生洪水，高速公路、國省幹線、鐵路運行受影響。汾河新絳段，烏馬河清徐段，磁窯河汾陽段、孝義段等多處發生決堤，南同蒲線祁縣昌源河大橋橋台被沖垮，枕木懸空，導致列車停運。

截至目前，此次強降雨致山西11個市76個縣（市、區），緊急撤離安置約12萬人，農作物受災面積357.69萬畝，1.95萬間房屋倒塌，1.82萬間嚴重損壞，直接經濟損失超過50億元人民幣（約61億港元）。

同處北方地區，2個月前河南亦出現持續暴雨。對以往有「十年九旱」之稱的山西，這次遇上罕見的秋汛，華東師範大學地理科學學院城市公共安全研究中心殷杰指出，早前聯合國氣候變化專門委員會發表的報告稱，未來隨着氣候變化影響，全球極端天氣、極端自然災害會愈來愈頻密，災害現象愈來愈多，其根源也愈來愈不正常。