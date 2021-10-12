國家發改委提出電價改革措施　形成市場交易機制

為落實中央和國務院早前提出加快推進電價市場化改革，完善主要由市場決定電價的機制，國家發展改革委（發改委）周二（12日）發布通知，明確要求有序開放全部燃煤發電電量上網電價，同時推動工商業用戶進入市場，取消工商業目錄銷售電價。

通知提出四項重要改革，其中燃煤發電電量原則上全部進入電力市場，通過市場交易在「基準價+上下浮動」範圍內形成上網電價。同時擴大市場交易電價上下浮動範圍，由現行的上浮不超過10%和下浮不超過15%，擴大至兩者不超過20%，高耗能企業市場交易電價不受此限。

通知又要求各地有序推動尚未進入市場的工商業用戶全部按照市場價格購電，對暫未從電力市場直接購電的工商業用戶，由電網企業代理購電。鼓勵地方對小微企業和個體工商戶用電實行階段性優惠政策。取消工商業目錄銷售電價。同時，保持居民、農業、公益性事業用電價格穩定。

發改委價格司司長萬勁松表示，目前已有70%的燃煤發電電量通過參與電力市場形成上網電價。此次改革，明確推動其餘30%的燃煤發電電量全部進入電力市場。他指這次改革的核心是建立起「能跌能漲」的市場化電價機制，知期內有利於進一步理順「煤電」關係，保障電力安全穩定供應；長遠可加快推動電力中長期交易、現貨市場和輔助服務市場建設發展，服務能源綠色低碳轉型。

另山西暴雨早前導致當地60座煤礦停產，該省人民政府周二在記者會稱，當地6個市轄區內早前採取臨時停產撤人措施的煤礦，至今除4座仍處於停產狀態外，其他已恢復生產。整體上這次緊急停產時間很短，不會對該省煤炭供應造成明顯影響。