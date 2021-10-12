中年婦突高燒染鸚鵡熱　發病前10日看人殺鴨

醫生表示，鸚鵡熱可經由攜帶鸚鵡熱衣原體的鳥類及鴨等禽類傳染給人。

浙江省麗水市上月多名市民感染鸚鵡熱，當中更有患者死亡。家住浙江中部農村的中年女子，近日發高燒入院，幸經治理病情改善。據指她發病前曾看別人殺鴨，不排除細菌於人畜之間傳播。

據內媒周二（12日）報道，年近50歲的耿大姐平日身體一直很好，早前突然全身乏力，休息1周後情況未見改善，還出現劇烈乾咳，更發燒高達39.2℃。耿大姐經當地醫院治療數天不見好轉，於是轉診浙江省人民醫院。當送達急症室時，耿大姐出現胸悶氣急，氧飽和度偏低，相關血液檢查顯示其肝、腎、肌肉均受損，兩肺多發彌漫性病變，情況危重。

雖然耿大姐的症狀符合「重症肺炎」，但入院後相關常規檢查檢測均顯示無感染。在醫生進一步詢問下，發現耿大姐發病前10天左右曾看人家宰殺鴨隻，有活禽暴露史。經肺泡灌洗液宏基因二代測序檢測，驗出鸚鵡熱衣原體核酸序列，耿大姐最終被診斷為鸚鵡熱。找到病因後，醫療團隊立即調整治療方案，給予多西環素針聯合莫西沙星針抗感染後，患者身體情況明顯改善。

浙江省人民醫院感染病科主任潘紅英醫生表示，鸚鵡熱可經由攜帶鸚鵡熱衣原體的鳥類及鴨等禽類傳染給人，一般認為，混於塵埃中的衣原體或感染性氣溶膠可經由呼吸道引起吸入性感染；而接觸帶菌鳥或禽類及其污染的分泌、排泄物等，則可經有破損皮膚或黏膜以及消化道等多種途徑受感染。