傳欠逾27億人民幣學費　補習社巨頭停業

內地補習社集團上海精銳教育，多名員工周二（12日）透露公司將宣布暫停營業，成為內地教育「雙減」政策後，首間面臨倒閉的美股上市公司。截至今年中，精銳教育已預先收繳27.31億元（人民幣，下同，約32.9億港元）學費，各地均有家長投訴退款無門。

網傳一份《致精銳學員及家長書》顯示，精銳教育因不堪營運壓力，經股東與管理層商討決議，決定全面轉型非學科業務，並於周一（11日）起暫停營業。精銳教育一名員工證實，公司當日召開內部語音緊急會議宣布暫停營業，惟未提及員工欠薪發放安排。

精銳教育浙江杭州校區的張姓負責人透露，公司員工目前已無法登入精銳內部系統，相信即將倒閉，其正協調收集杭州學生資料，用於未來退還學費。大批家長周二前往精銳教育集團位於上海的總部，排隊申請退款，多名公安在場維持秩序。

有家長表示，她最初於其他校區報名上課，後來要求退款時獲告知所有款項已轉至精銳教育總部統一處理，家長要退款需親赴上海。其他家長亦反映，退款申請已被拖延幾個月。一名家長上周六（9日）於內地平台投訴，其子女今年5月報讀了3年高中補習課時，總費用近53萬元（約63萬港元）。其自今年8月起申請退款，但至投訴當日仍在處理。

公司一名管理層指出，公司始創人張熙周二上午強調公司仍未破產，正嘗試透過出售海外資產取回資金，呼籲維權員工冷靜。不過有員工在網上踢爆，精銳教育上海校區的總經理范曄，以及一批政府官員的子女，已獲優先安排退款。精銳教育未有證實事件。

據了解，精銳教育主打高端一對一培訓，收費較高，財報披露的一對一和一對三業務的生均單價達4萬多元（約4.8萬港元）。