謊稱煞車失靈　Tesla車主需道歉賠5萬人民幣

浙江溫州市一名Tesla車主陳先生，去年8月駕駛Model 3型號電動車時失控，身受重傷。陳男投訴電動車當時煞車失靈，及後筆錄時又聲稱是自己踩錯油門。鹿城區法院周一（11日）裁定陳男需向Tesla道歉並賠償。陳男周二（12日）表明擬上訴。

事發於去年8月12日晚，陳男開電動車進入屋苑時，失控連撞十幾輛車才停下，意外導致陳男大腸須截除30厘米，腰椎斷裂，醫學鑑定為九級傷殘。他當時聲稱是煞車失靈，又強調自己有十幾年駕駛經驗，不會犯踩錯油門的錯誤。

然而，陳男後來在交警部門筆錄時，承認自己是踩錯油門。溫州市汽車工程學會同年10月出具鑑定報告，指事發時煞車掣未被人踩下。此時，陳男卻在社交平台解釋，自己是在朋友勸說下為獲保險公司理賠，不得已承認踩錯煞車掣，並發多條影片維權。Tesla及後以侵犯名譽為由興訟。

法院審理時採納鑑定報告，指被告陳男當下把油門當煞車，操作不當釀成意外。陳男在社交平台發布與事實不符的資訊，損害原告Tesla的名譽權，判處陳男向原告道歉，並賠償5萬元人民幣（約6萬港元）。