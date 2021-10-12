受賄逾217萬人民幣　省檢察院前副檢察長判囚7年

青海省人民檢察院前黨組副書記、副檢察長賈小剛受賄一案，周二（12日）在西寧市中級人民法院公開一審。法院以賈小剛犯受賄罪，判其有期徒刑7年，並處罰金50萬元（人民幣，下同，約60萬港元）。

經審理查明，賈小剛自2015年至2020年期間，利用其擔任最高人民檢察院民事行政檢察廳副廳長、貴州省人民檢察院副檢察長、最高人民檢察院第六檢察廳副廳長等職務便利，以職權、地位形成的便利條件通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人在工作安排、案件辦理等提供幫助，索取或非法收受錢款共計逾217.3萬元（約260.76萬港元）。

法院認為，賈小剛身為國家工作人員，利用本人職權及通過其他國家工作人員為請託人牟取不正當利益，且從中收受財物，其行為已構成受賄罪，由於受賄數額巨大且多次索賄，應當從重處罰，但因其歸案後能如實供述辦案機關尚未掌握的犯罪事實，並願意接受處罰，另鑑於其配合司法機關積極退贓，可對其酌情從輕處罰，法院遂依法作出上述判決。

現年54歲的賈小剛，加入最高檢工作25年，2019年空降青海省，他在去年7月受查，同年11月被開除黨籍及職務。中紀委在今年4月曾公開賈小剛的深度調查情況，批評他嗜酒如命、流連酒局，分別在住所及辦公場所藏有880多瓶茅台酒，更大搞權色交易，利用職權干預案件調查。中紀委更要求黨員幹部以賈小剛案引以為戒，切勿涉及貪腐。